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Из американского сегмента МКС выйдут в открытый космос 10 раз за полгода

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Десять выходов в открытый космос из американского сегмента МКС предварительно запланированы на ближайшие месяцы для астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA), сообщили "Интерфаксу" в российском представительстве ESA.

"Во время нахождения на Международной космической станции (МКС) итальянского астронавта ESA Луки Пармитано предварительно запланированы 10 выходов в космос", - сказали в представительстве.

Там уточнили, что речь идет о выходах в космос как американских астронавтов, работающих на МКС, так и самого Пармитано. В частности, планируется его участие в выходах для ремонта магнитного альфа-спектрометра АМС-02.

"Пока нет подтверждения, сколько точно раз Лука Пармитано будет выходить в космос", - сказали в российском представительстве ESA, отметив, что в это количество не входят планируемые выходы в космос российских космонавтов.

Ранее российский космонавт Александр Скворцов, который вместе с Пармитано и астронавтом NASA Энрю Морганом должен отправиться на МКС 20 июля, сообщил журналистам, что итальянский астронавт примет участие "более чем в девяти выходах", однако не уточнил, во время каких выходов он будет работать за бортом станции, а во время каких - ассистировать коллегам, находясь на станции.

Скворцов и Пармитано проведут на станции 201 день, а Моргану придется задержаться на станции. В одном корабле с россиянином и итальянцем на Землю вернется астронавт NASA Кристина Кук.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российского космонавта Алексея Овчинина, американских астронавтов Кристины Кук и Ника Хейга.

космос МКС США НАСА

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