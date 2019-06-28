Депутат Госдумы раскритиковала состояние аптечки на рейсе "Аэрофлота"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина раскритиковала "Аэрофлот" за состояние аптечки на борту рейса SU 1530, которым парламентарий летела из Москвы в Томск.

"Девушке в начале полета стало плохо - у нее началась тахикардия и паника. Я попросила у бортпроводника аптечку, но ее не оказалось, тонометр не работал. Поэтому мне пришлось самой оказывать помощь пассажиру", - рассказала Соломатина "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, к концу полета состояние девушки улучшилось, госпитализация не потребовалась.

"Я не первый раз оказываю помощь на транспорте, так как имею медицинское образование, но зачастую аптечки либо нет, либо там хранятся рваные бинты и старые препараты. Бортпроводник сказала, что они обращались к руководству, но ситуация не меняется. Поэтому к "Аэрофлоту" есть вопросы", - отметила Соломатина.

Она добавила, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который будет регламентировать оказание доврачебной помощи на транспорте, в подготовке документа участвуют Минздрав и Минтранс.

В авиакомпании отказались комментировать высказывания Соломатиной.