"Аэрофлот" опроверг слова депутата Госдумы об отсутствии аптечки в самолете

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вопреки заявлению депутата Госдумы РФ Татьяны Соломатиной утверждает, что все самолеты авиакомпании снабжены набором медикаментов и устройств, необходимых для оказания доврачебной помощи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика, аптечки на рейсах укомплектованы в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В компании подчеркнули, что в распоряжении бортпроводников самолета, выполнявшего рейс SU1530, следовавшим из Москвы в Томск, на котором один из пассажиров почувствовал себя плохо, имелись несколько бортовых медицинских аптечек: аптечка первой помощи, докторская аптечка, стационарные аптечки первой помощи и профилактический комплект, а в составе аптечек всегда есть тонометр.

"Таким образом, информация об отсутствии на рейсе аптечки полностью не соответствует действительности. "Аэрофлот" выражает крайнее удивление сделанным заявлением депутата Госдумы Татьяны Соломатиной", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее Соломатина сообщила "Интерфаксу", что на борту рейса SU1530 Москва-Томск, на котором она летела, не оказалось аптечки, а тономерт не работал. В самолете одной из пассажирок стало плохо, депутат, имеющая медицинское образование, оказала девушке помощь.

Парламентарий также сообщила, что в Госдуме РФ разрабатывают законопроект, регламентирующий оказание доврачебной помощи в транспорте.