Начальника тюменской колонии арестовали за создание особых условий для заключенного

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Начальника исправительной колонии строгого режима в Тюменской области заподозрили в получении регулярных взяток от заключенного, которому он за деньги обеспечивал особые условия содержания, сообщает в пятницу региональное управление СК.

С марта 2018 года по май 2019 года начальник ежемесячно получал 100 тысяч рублей от осужденного. Взамен тому предоставлялось отдельное жилое помещение, расположенное в цеху на территории колонии.

У заключенного была возможность общаться по телефону, смотреть телевизор, пользоваться интернетом и холодильником.

По ходатайству следствия суд арестовал начальника колонии.