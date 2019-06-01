Колонию в Орловской области проверят после видео с банкетом для заключенных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Орловской области организовала проверку в исправительной колонии №2 в городе Ливны после публикации в СМИ видеозаписи с банкетом заключенных по случаю Пасхи.

Видео было размещено на сайте издания "Орловские новости". Как пишет издание, оно было снято в исправительной колонии №2 в города Ливны.

Как следует из видеоролика, банкет был приурочен к празднованию Пасхи. На столах заключенных были прохладительные напитки и угощения.

По данным УФСИН России по Орловской области, исправительная колония №2 строгого режима предназначена для мужчин, ранее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы.

В ноябре 2018 года разгорелся схожий скандал вокруг колонии № 3 в Амурской области. Общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз в колонии жарил шашлыки, ел крабов и икру. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии, на которой Цеповяз и другие осужденные держат в руках смартфоны.

Сам осужденный настаивал на том, что не пользовался в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.

Против сотрудников колонии возбудили уголовное о превышении должностных полномочий.В феврале стало известно об увольнении начальника колонии Александра Радькова.