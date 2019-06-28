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Топ-менеджер "Рольфа" не признал вину по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей

Компания прокомментировала сделку, вызвавшую претензии следствия

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро, задержанный по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, вину не признает. Об этом в Басманном суде заявил следователь.

Он попросил поместить Кайро под домашний арест. По его словам, вина задержанного подтверждается допросами свидетелей, заключениями экспертов, результатами осмотров изъятых при обысках документов и материалами оперативно-розыскных мероприятий.

Следствие считает, что в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым". По версии следствия, по версии следствия, "Панабел" продала "Рольфу" акции "Рольф Эстейт" по завышенной цене, в результате за границу было выведено 4 млрд рублей.

В деле четыре фигуранта. Кроме Кайро и Петрова это Татьяна Луковецкая, которая была гендиректором ООО "Рольф" с 2013 года по 2017 год и гендиректор "Панабел Лимитед" Кафкалия. Задержан только Кайро.

Об уголовном деле в отношении топ-менеджеров "Рольфа" стало известно 27 июня. Утром в офисах компании в Москве и Петербурге начались обыски.

Комментарий "Рольфа" о сделке

28 июня компания сообщила, что проверки следователей в "Рольфе" завершились, дилерские центры продолжают работать в штатном режиме, компания проводит все расчеты с поставщиками и контрагентами.

О сделке с акциями "Рольф Эстейт" в компании заявили, что она была заключена в феврале 2014 года, ее цена составила 3 млрд 938 млн 210 тысяч рублей и была определена как рыночная стоимость продаваемых акций на основании отчета независимого оценщика с соблюдением всех необходимых корпоративных одобрений.

"Переход прав на акции от "Панабел Лимитед" обществу с ограниченной ответственностью "Рольф" был отражен в реестре акционеров ЗАО "Рольф Эстейт" в соответствии с условиями договора и действующим на момент операции правовым регулированием. Более чем через 3 года после совершения сделки ЗАО "Рольф Эстейт" было присоединено к ООО "Рольф". Целью и сделки по купле-продаже акций, и присоединения ЗАО "Рольф Эстейт" к ООО "Рольф" было упрощение структуры холдинга для большей прозрачности деятельности ООО "Рольф". Аудитором группы компаний "Рольф" на дату сделки была компания PWC, замечаний по аудированной отчетности не поступало", - говорится в сообщении "Рольфа".

Дополняется

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