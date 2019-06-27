Поиск

Основатель "Рольфа" отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, о возбуждении уголовного дела против которого стало известно в четверг днем, отрицает свою причастность к выводу денег из компании.

"Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал он "Интерфаксу".

В РоссииСКР заподозрил основателя "Рольфа" в выводе за рубеж 4 млрд рублейСКР заподозрил основателя "Рольфа" в выводе за рубеж 4 млрд рублейЧитать подробнее

Ранее СК распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф". Речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

По версии следствия, "соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел Лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

По этому поводу Петров заявил "Интерфаксу", что вообще не знает эту сделку и не имел к ней отношения. "Юристы "Рольфа" уверяют меня, что сделка проводилась абсолютно законно, мы нашли документы и оценку по этой сделке, сейчас юристы их изучают", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его сведениям, фигурантами уголовного дела сейчас являются он сам, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро и гражданка Кипра, имя которой он "Интерфаксу не назвал". Петров также сообщил, что Татьяна Луковецкая находится за пределами страны.

"Я знаю об обысках у 12 человек, которые были связаны или связаны сейчас с компанией. Еще многих допрашивали", - сказал он "Интерфаксу".

Утром в четверг представитель "Рольфа" сообщил "Интерфаксу" что СКР провел обыски в несколько дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Рольф Сергей Петров

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

Путин отверг наличие олигархов в России

Путин заявил, что предатели государства должны наказываться

Путин заявил, что предатели государства должны наказываться

Что произошло за день: четверг, 27 июня

МВД отчиталось о сокращении дел против врачей из-за назначения обезболивающих

МВД отчиталось о сокращении дел против врачей из-за назначения обезболивающих

Основатель "Рольфа" заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию

Трагедия в Карелии

Суд пересмотрит дело чиновников, оправданных по делу о трагедии на Сямозере

Суд пересмотрит дело чиновников, оправданных по делу о трагедии на Сямозере

Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

ФАС пригрозила наказать "Открытие" из-за упоминания в слогане статуса госбанка

Конфликт в Керченском проливе

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');