Основатель "Рольфа" отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, о возбуждении уголовного дела против которого стало известно в четверг днем, отрицает свою причастность к выводу денег из компании.

"Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал он "Интерфаксу".

Ранее СК распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф". Речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

По версии следствия, "соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел Лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

По этому поводу Петров заявил "Интерфаксу", что вообще не знает эту сделку и не имел к ней отношения. "Юристы "Рольфа" уверяют меня, что сделка проводилась абсолютно законно, мы нашли документы и оценку по этой сделке, сейчас юристы их изучают", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его сведениям, фигурантами уголовного дела сейчас являются он сам, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро и гражданка Кипра, имя которой он "Интерфаксу не назвал". Петров также сообщил, что Татьяна Луковецкая находится за пределами страны.

"Я знаю об обысках у 12 человек, которые были связаны или связаны сейчас с компанией. Еще многих допрашивали", - сказал он "Интерфаксу".

Утром в четверг представитель "Рольфа" сообщил "Интерфаксу" что СКР провел обыски в несколько дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.