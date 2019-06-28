Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил до 25 августа под домашний арест директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".
Анатолию Кайро запрещено покидать его квартиру на улице Академика Анохина в Москве без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников, круг которых определен законом, адвокатов и контролирующих соблюдение им меры пресечения сотрудников; получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.
Следователь настаивал на домашнем аресте, так как Кайро - гражданин Украины, не имеет постоянного места жительства в Москве и может свободно перемещаться за пределы России.
В свою очередь, сам обвиняемый заявил, что имеет в России вид на жительство до 2021 года, в Москве владеет квартирой, кроме того - у него здесь живет семья.
Адвокаты Кайро отметили как отсутствие доказательств его причастности ко вмененному преступлению, так и отсутствие состава и события преступления.
Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Свою вину он не признает.
Дело "Рольфа"
Как сообщили ранее в Следственном комитете России (СКР), предварительно установлено, что в 2014 году Кайро "участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".
Следствие считает, что соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности.
Сергей Петров, находящийся за границей, в четверг заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа".
К настоящему времени в рамках расследования был задержан только Анатолий Кайро.