Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Сотрудник Следственного комитета в главном офиса компании Rolf Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил до 25 августа под домашний арест директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Анатолию Кайро запрещено покидать его квартиру на улице Академика Анохина в Москве без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников, круг которых определен законом, адвокатов и контролирующих соблюдение им меры пресечения сотрудников; получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

Следователь настаивал на домашнем аресте, так как Кайро - гражданин Украины, не имеет постоянного места жительства в Москве и может свободно перемещаться за пределы России.

В свою очередь, сам обвиняемый заявил, что имеет в России вид на жительство до 2021 года, в Москве владеет квартирой, кроме того - у него здесь живет семья.

Адвокаты Кайро отметили как отсутствие доказательств его причастности ко вмененному преступлению, так и отсутствие состава и события преступления.

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Свою вину он не признает.