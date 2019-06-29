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Путин пообещал запросить данные по делу в отношении основателя "Рольфа"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера "Рольф" Сергей Петрова, но запросит всю необходимую информацию.

"В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз слышу", - сказал он журналистам в Осаке в субботу.

Я же здесь (в Осаке - ИФ) находился, а вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн", - добавил Путин.

По словам президента РФ, он не знаком с Петровым и ничего не знает о его бизнесе. "Никак не могу прокомментировать, это справедливо - не справедливо. То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность, - это очевидно", - заявил он.

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"Что касается этого случая, ничего вам не могу сказать, - отметил Путин. - И, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что я обязательно запрошу необходимую информацию".

Накануне СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" "по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. Он в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Осака Владимир Путин Рольф Сергей Петров

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