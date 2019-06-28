Американский фонд Free Russia Foundation признан нежелательной организацией в РФ

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило американский фонд "Свободная Россия" в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава департамента организации и контроля Минюста Андрей Чумаков.

"Сегодня на основании решения заместителя генерального прокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия", США)", - сказал Чумаков.

Он отметил, что включение фонда в реестр проведено в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".