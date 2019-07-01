Американский фонд "Свободная Россия" признан угрозой для конституционного строя РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Признанная нежелательной организацией Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия") (США) угрожает безопасности РФ, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сказали в ведомстве в понедельник.

В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ.

Ранее в пятницу Минюст РФ включил американский фонд "Свободная Россия" в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной.