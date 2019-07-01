Поиск

Американский фонд "Свободная Россия" признан угрозой для конституционного строя РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Признанная нежелательной организацией Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия") (США) угрожает безопасности РФ, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сказали в ведомстве в понедельник.

В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ.

Ранее в пятницу Минюст РФ включил американский фонд "Свободная Россия" в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной.

Фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) - негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США для поддержки "продемократических сил" внутри России и работы с западными экспертными сообществами.

Свободная Россия Free Russia Foundation

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Ан-26 выкатился за полосу и повредил шасси при посадке на Чукотке

Источник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова

Источник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова

Что изменится для россиян с 1 июля 2019 года

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

"Ъ" узнал об инициативе МВД ввести новый платеж для работающих иностранцев

В Совфеде рассказали об одной из главных задач России в ПАСЕ

Медведев призвал "Единую Россию" поддержать журналистов-расследователей

Медведев призвал "Единую Россию" поддержать журналистов-расследователей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');