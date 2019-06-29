В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Наша родная тушёночка - она никуда не уходила и не уйдет", - сказал Булгаков в интервью телеканалу "Звезда" в субботу.

"Никто тушёнку или консервы - мясные, рыбные, мясорастительные - из норм довольствия военнослужащих не изымал", - сообщил он.

По словам Булгакова, в полевых условиях не всегда военнослужащих можно накормить блюдами, приготовленными из свежего мяса или рыбы, поэтому консервы необходимы.