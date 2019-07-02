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Краснодарский прапорщик оштрафован на 50 тыс. руб. за хищение продуктов на 800 тысяч

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащий одной из частей Минобороны, дислоцированных в Краснодарском крае, осужден за хищение продовольствия и индивидуальных рационов питания. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по краю.

"Новороссийским гарнизонным военным судом оглашен приговор командиру взвода обеспечения старшему прапорщику Александру Коровкину. В ноябре 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке продажи продуктов, похищенных со складов своей части", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Коровкин намеревался реализовать индивидуальные рационы питания, мясные и молочные консервы, предназначенные для военнослужащих. Общая стоимость украденного составила более 800 тыс. рублей.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал Коровкина виновным в растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями на 3 года, отмечается в пресс-релизе.

Краснодарский край

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