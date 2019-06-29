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В Коврове началась проверка после взрыва бытового газа в многоэтажке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура в городе Ковров во Владимирской области выясняет причины взрыва газа в жилой пятиэтажке, приведшей к пожару и гибели человека.

Как сообщает в субботу областная прокуратура, на месте происшествия работают сотрудники Ковровской городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской в Коврове произошла детонация бытового газа. В ходе инцидента один человек погиб, десять пострадали, пятеро из них были госпитализированы в больницу.

Как сообщалось, в квартире в это время находилась семья - взрослый мужчина и его родители. В результате произошедшего погиб глава семьи, а его супруга и сын получили серьезные травмы.

С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая на первом этаже этого дома в квартире второго подъезда, по соседству с местом инцидента, пострадавшая в результате реакции от волны раздавшегося хлопка.

Среди пострадавших оказались двое сотрудников поисково-спасательного отряда, которые взламывали дверь в квартиру, где произошел пожар, и четыре сотрудника полиции, получившие травмы "в ходе проведения мероприятий экстренного реагирования".

В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению последствий, сообщало ранее СУ СКР по региону.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, общая площадь пожара составила 50 кв. метров. К ликвидации последствий пожара привлекалось 15 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС семь единиц техники и 23 человека.

Ковров Владимирская область

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