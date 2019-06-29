Пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку в Коврове обследуют комплексом "Струна-М"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Коврове Владимирской области оценивают степень повреждения жилого пятиэтажного дома, пострадавшего во время взрыва и пожара, а также размер ущерба, нанесенного жителям, сообщается на сайте администрации города.

Речь об этом шла на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в субботу.

По предварительным, визуальным оценкам, наружные и несущие стены дома не пострадали. Разрушена межквартирная перегородка между квартирами №№ 41 и 24. Взрывной волной выбито 18 окон и 20 дверей.

Как отмечается в сообщении, скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М".

Глава региона Владимир Сипягин заверил собравшихся, что городу будет оказана всемерная поддержка, в том числе и финансовая.

В настоящее время электроэнергия подается во все квартиры, кроме той, в которой произошел взрыв. От газа отключен только один подъезд, от водоснабжения - один стояк.

По состоянию на 16:00 территория дома очищена от последствий взрыва, идет разбор в пострадавших квартирах. Территорию круглосуточно охраняют полицейские.

В ходе встречи с жителями глава региона и глава города заверили жителей, что им будет оказана всемерная поддержка. До конца сегодняшнего дня будут установлены двери в пострадавшем подъезде. Затем специалисты оценят ущерб каждого пострадавшего.

Происшествие в Коврове

28 июня около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ее сын в нетрезвом состоянии хулиганит, выгнал ее из дома. Женщина просила о помощи, обозначив, что сын может включить газовую колонку в квартире, где остался муж-инвалид. Прибывшие полицейские попытались успокоить дебошира, однако это не удалось. На место к дому № 1/2 по улице Зои Космодемьянской они вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда администрации Коврова.

При вскрытии входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление.

После осмотра места происшествия следователи и криминалисты выдвинули основную версию случившегося - неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники. На кухне квартиры, где произошел инцидент, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению последствий.

В результате произошедшего один человек погиб, 11 пострадали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).