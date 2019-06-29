Детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара в Оренбуржье

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар в Оренбургской области, пришедший из Казахстана, угрожает двум селах близ города Новотроицка.

Как сообщается на официальном портале органов власти области, в связи с высокой температурой воздуха и сильным ветром (+34 градуса, южный ветер 12 м/с) огонь быстро распространяется, существует угроза селам Хабарное и Пригорное.

Кроме того, в настоящее время эвакуированы воспитанники детского оздоровительного лагеря "Чайка", отмечается в сообщении.

По поручению врио губернатора Дениса Паслера в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области развернут межведомственный оперативный штаб под председательством и.о. первого вице-губернатора Сергея Балыкина.

Ранее сообщалось что в связи с пожаром идет подготовка к эвакуации населения - 1 тыс. 962 человека, из них 139 детей.

Сообщение о возгорании сухой травы на территории Казахстана на границе с Новотроицком поступило в 10:02 субботы. В Новотроицке введен режим ЧС.