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Минобороны подключилось к тушению природного пожара в Оренбуржье

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военная авиация привлечена для ликвидации крупного пожара близ города Новотроицк Оренбургской области, угрожающего населенным пунктам.

"После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолет Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара в области", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В субботу утром поступила информация о возгорании сухой травы на территории Казахстана, затем огонь перекинулся на территорию городского округа Новотроицк Оренбургской области.

Пожар угрожает двум селам, в связи с пожаром идет подготовка к эвакуации населения - около 2 тыс. человек. Также эвакуированы воспитанники детского лагеря.

В Новотроицке введен режим ЧС.

Оренбургская область

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