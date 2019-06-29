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В Петербурге задержали кандидатов, пришедших зарегистрироваться на муниципальные выборы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала троих человек у избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Екатерингофский", среди которых два кандидата, пришедшие подать документы для участия в муниципальных выборах.

"По сообщению граждан о возможных противоправных действиях на Нарвском проспекте, дом 14 полицией Адмиралтейского района доставлены трое граждан для разбирательства", - сообщили " Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не уточнив имен задержанных.

Как сообщил в твиттере один из кандидатов Федор Горожанко, в полицию в субботу от ИКМО были доставлены, кроме него, также пришедшая зарегистрироваться Полина Костылева и Красимир Врански, который вел видеотрансляцию происходящего у дверей комиссии.

Горожанко заявил, что получил травмы при задержании и его везут в больницу.

Как сообщалось, потенциальные кандидаты, желающие зарегистрироваться для участия в муниципальных выборах, столкнулись с физическим насилием и с препятствиями при подаче документов. Горизбирком рассмотрел несколько жалоб, в том числе на ИКМО "Екатерингофский". Материалы о нарушениях в ряде муниципалитетов направлены комиссией в правоохранительные органы.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что допускает отмену муниципальных выборов в Петербурге.

Санкт-Петербург

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