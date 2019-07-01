Поиск

ЦИК заявил об административном давлении на петербургские избиркомы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Десятая часть избирательных комиссий в Петербурге работает с грубыми нарушениями из-за административного давления, сообщил в понедельник зампред ЦИК РФ Николай Булаев по итогам выездной проверки Центризбиркома.

"Из того анализа, который мы делаем, складываются два основных вывода. Первый: абсолютное большинство ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований - ИФ) работает в штатном режиме, и если имеются отклонения, они носят понятный характер и чаще всего связаны с большим объемом работы. Второй: есть значительное меньшинство комиссий, по нашим оценкам, около 10%, где мы имеем достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов. Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов", - отметил Булаев.

В РоссииПамфилова допустила отмену муниципальных выборов в ПетербургеЧитать подробнее

По его словам, на 1 июля в ИКМО успел подать документы 1751 кандидат. ЦИК обратился в Горизбирком с просьбой проконтролировать обработку данных.

В свою очередь заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова сообщила, что за время избирательной кампании в Горизбирком поступило 592 обращения, 434 из которых касались выборов в муниципальные советы.

Большинство обращений касались работы ИКМО Сампсониевский, Екатерингофский и Сергиевское, в связи с чем Горизбирком продлил прием документов в этих избиркомах, а также в ИКМО Ржевка и Академическое. Однако ИКМО Сергиевское это решение не выполнил. "Сегодня мы выезжали на место с проверкой, комиссия закрыта", - подчеркнула Егорова.

По ее словам, негативная картина в отношении муниципальных выборов в СМИ складывается "только из-за этих пяти муниципалитетов".

Петербург ЦИК

Новости по теме

Новости

Желающих служить в ФСБ обяжут раскрывать содержание своих блогов и страниц в соцсетях

Желающих служить в ФСБ обяжут раскрывать содержание своих блогов и страниц в соцсетях

В "Шереметьево" отчитались об отправке ранее задержанного багажа

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Более 10 изданий опубликовали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Более 10 изданий опубликовали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Путин 4 июля посетит Италию и встретится с папой римским

VPN от "Лаборатории Касперского" будет блокировать запрещенные в РФ сайты

В Чечне человек с гранатой убил полицейского

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Посольство США сообщило об ухудшении здоровья арестованного Пола Уилана

Конфликт в Керченском проливе

Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции

Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции

В Кремле рассказали о термокружке Путина

В Кремле рассказали о термокружке Путина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');