Поиск

Росгвардейцы будут следить за порядком на затопленных улицах Тулуна

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для оказания помощи пострадавшим при наводнении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Из Ангарска в город Тулун Иркутской области прибыли военнослужащие воинской части оперативного назначения Сибирского округа войск национальной гвардии. Сотрудники и военнослужащие вместе со спасателями МЧС обследовали более 60 жилых домов, где в воде были найдены паспорта эвакуированных, а также документы на дома.

Саперы инженерного подразделения Росгвардии оценили обстановку и произвели расчёты по ликвидации затора около моста через реку Ия, сообщили в ведомстве.

По данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. На данный момент известно о пяти погибших.

Иркутская область

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 30 июня

Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились

Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились

Основатель "Рольфа" заявил СМИ, что его прослушивали спецслужбы

Основатель "Рольфа" заявил СМИ, что его прослушивали спецслужбы

"Рольф" пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Цеповяза

Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Цеповяза

Российские военные заявили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Песков сообщил, что Путин активно пользуется иностранными языками на встречах

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Матвиенко назвала возможным диалог России с Грузией после извинений Тбилиси

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');