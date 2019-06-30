Росгвардейцы будут следить за порядком на затопленных улицах Тулуна

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для оказания помощи пострадавшим при наводнении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Из Ангарска в город Тулун Иркутской области прибыли военнослужащие воинской части оперативного назначения Сибирского округа войск национальной гвардии. Сотрудники и военнослужащие вместе со спасателями МЧС обследовали более 60 жилых домов, где в воде были найдены паспорта эвакуированных, а также документы на дома.

Саперы инженерного подразделения Росгвардии оценили обстановку и произвели расчёты по ликвидации затора около моста через реку Ия, сообщили в ведомстве.

По данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. На данный момент известно о пяти погибших.