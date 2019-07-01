Уровень воды в затопившей иркутский Тулун реке опустился ниже защитной дамбы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы начались в городе Тулун Иркутской области в связи с понижением уровня воды в реке Ия, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Уровень воды в реке Ия упал до отметки 10 метров 56 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см (...). Уровень Ии опустился ниже края дамбы", - говорится в сообщении.

В этой связи, по данным МЧС, принято решение разрушить остатки насыпей дамбы с помощью тяжелой техники для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города.

Кроме того, по данным МЧС, в 20 многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями начата откачка воды из подъездов и подвалов.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что в Тулуне частично восстановлено электроснабжение жилых домов на правом берегу Ии, кроме затопленных территорий,

"Около 2 тыс. человек обеспечены электричеством. На левому берегу более 20-ти многоэтажных домов пока обесточены. Стоит задача восстановить в них электроснабжение. Трудности в том, что подстанции затоплены, и сейчас они просушиваются", - говорится в сообщении со ссылкой на мэра Тулуна Юрия Карих.

По его словам, одна из первоочередных задач - восстановление подземного водозабора, который был затоплен, но теперь вода отступила. Водозабор необходимо очистить и дезинфицировать.

Всего в Тулуне 9 тыс. 263 дома, в которых проживает 41 тыс. 671 человек.

Как сообщалось, уровень реки Ия начал снижаться 29 июня, после достижения максимальной отметки 13 метров 87 см. Критическая отметка - 7 метров.

Как ранее сообщалось, прорыв дамбы на реке Ие в Тулуне произошел 28 июня. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек, из них 251 ребенок. Перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", затоплено 6 км дорожного полотна, местами глубина воды достигала 3 метров.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Всего к утру понедельника подтоплено 83 населенных пунктов, 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадало также 43 социальных объекта.

Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Сообщалось также, что отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. В результате по данным на утро понедельника вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из города Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек.