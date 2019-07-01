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"Единая Россия" обсудит создание сети правозащитных центров по образцу МФЦ

Граждане смогут туда приходить в рабочее время ежедневно и получать бесплатную юридическую помощь

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на политической конференции обсудит создание сети правозащитных центров помощи гражданам, которые будут организованы "по принципу МФЦ" (многофункциональных центров оказания услуг населению). Об этом сообщил председатель фракции "единороссов", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Ранее создать правозащитный центр, в котором бы работали профессиональные юристы, предложил лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Неверов отметил, что центры могут создать на базе разветвленной сети партийных приемных. По его словам, "такие центры и сейчас работают, но может быть, не так эффективно".

Медведев подразумевал постоянно работающие центры, куда можно прийти в любой день, например, с 9 утра и до 18 часов и получить бесплатную юридическую консультацию. Там юристы могут помочь гражданам составить иск, написать запрос или, к примеру, пересчитать неправильно начисленные коммунальные платежи", объяснил Неверов.

Политическая конференция "Единой России" - совместное заседание высшего и генерального советов партии - пройдет 5 июля.

Единая Россия Сергей Неверов Дмитрий Медведев

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