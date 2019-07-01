Медведев призвал "Единую Россию" поддержать журналистов-расследователей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к "единороссам" с призывом поддержать авторов журналистских расследований, и даже предложил объявить партийный конкурс на такую публикацию.

"Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну - настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", - пишет Медведев в статье "Единая Россия" - курс на перемены", которую он публикует в "Известиях" в преддверии партийной конференции.

Медведев назвал "хорошей идеей" предложение о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких таких публикаций.

Премьер просит партию не забывать о "внешних контролерах" - СМИ, блогерах, гражданских активистах, которые распространяют информацию в социальных медиа.

"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", - подчеркивает Медведев.

Он также пишет о важности внутрипартийного контроля, чтобы "Единая Россия" не ассоциировалась с теми, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам".