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Медведев призвал "Единую Россию" поддержать журналистов-расследователей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к "единороссам" с призывом поддержать авторов журналистских расследований, и даже предложил объявить партийный конкурс на такую публикацию.

"Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну - настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", - пишет Медведев в статье "Единая Россия" - курс на перемены", которую он публикует в "Известиях" в преддверии партийной конференции.

Медведев назвал "хорошей идеей" предложение о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких таких публикаций.

Премьер просит партию не забывать о "внешних контролерах" - СМИ, блогерах, гражданских активистах, которые распространяют информацию в социальных медиа.

"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", - подчеркивает Медведев.

Он также пишет о важности внутрипартийного контроля, чтобы "Единая Россия" не ассоциировалась с теми, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам".

Дело Ивана Голунова

Утром 6 июня в Москве на Цветном бульваре был задержан журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов. По данным полиции, при нем были обнаружены свертки с мефедроном, а дома у него оперативники нашли наркотики, весы и другое оборудование. Журналист вину не признал. Защищающий его адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и его коллеги по "Медузе" предполагают, что наркотики ему подбросили в качестве мести за журналистское расследование. По решению суда Голунов был помещен под домашний арест. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова. В тот же день журналист был отпущен.

Дмитрий Медведев

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