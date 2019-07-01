Два человека погибли при столкновении тепловоза с грузовиком в Псковской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом в Псковской области, два человека погибли и четверо пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГИБДД РФ, "сегодня утром на 41 км автодороги "Опочка - Дубровка - граница Республики Беларусь" водитель 1962 года рождения, управляя грузовой автомашиной "ДАФ" с полуприцепом, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с маневровым тепловозом под управлением машиниста", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в результате ДТП машинист маневрового тепловоза погиб, водитель грузовика и четверо пассажиров тепловоза получили телесные повреждения.

Между тем в пресс-службе регионального управления МВД "Интерфаксу" уточнили, что один из пострадавших позднее скончался.

"Два человека скончались: один на месте происшествия, другой - впоследствии. Это представители локомотивной бригады. Четыре человека находятся в медицинском учреждении, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, в 12:00 по Москве на перегоне Заваруйка - Себеж водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. "Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении.

На место ЧП направлен восстановительный поезд.