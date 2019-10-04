Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в Красноярском крае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столкновение поезда с грузовым автомобилем произошло в Курагинском районе Красноярского края, пострадал водитель грузовика, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, около 23:00 3 октября (19:00 мск) на втором главном железнодорожном переезде станции Щетинкино перегона Сисим-Джебь водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом, следовавшим до станции Абакан.

"В результате ДТП водитель автомобиля получил различные травмы и был доставлен в Курагинскую районную больницу. Машинисты локомотива не пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на данном участке возобновлено. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.