Ученые "сдвинули" начало плавки железа на Алтае на три века назад

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Археологи Томского госуниверситета (ТГУ) по результатам радиоуглеродного анализа печей кош-агачского типа скорректировали время начала железоплавильных работ в Горном Алтае, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Раньше считалось, что эти печи появились в древнетюркскую эпоху - в VI-X вв. нашей эры, однако радиоуглеродный анализ показал, что они возникли на 300-400 лет раньше - в III-IV вв. нашей эры, то есть еще до того, как сложился Тюркский каганат. Это открытие кардинально меняет представление о развитии древней металлургии", - говорится в пресс-релизе.

Ранее исследования 15 печей кош-агачского типа велись в 1970-1980-х годах, и тогда их появление связали с первым Тюркским каганатом. После этого на территории Горного Алтая исследований по археометаллургии железа не было.

В 2018 году археологи ТГУ провели раскопки древних мастерских по выплавке железа на берегу реки Куяхтанар. С помощью магнитной разведки была обнаружена печь прекрасной сохранности, что впервые позволило полностью восстановить конструкцию и понять древнюю технологию выплавки железа.

По словам сотрудника лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических и политических наук ТГУ Евгения Водясова, печи, подобные обнаруженным в Горном Алтае, встречались позднее в Юго-Восточной Азии.

"Раз такие сложные и производительные печи появились на Алтае раньше, чем в Юго-Восточной Азии, то теперь нужно переосмысливать существующие представления о распространении технологий. В этом нам могут очень помочь исследования на пограничных российскому Алтаю территориях Монголии, Казахстана и Китая", - сказал Водясов.

Исследования археологи ТГУ проводили в рамках гранта Российского научного фонда "Генезис черной металлургии в Южной Сибири", и изучение древних железоплавильных печей Горного Алтая - первая часть проекта.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.