Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

В тройке лидеров оказались МГУ, МИФИ и МФТИ

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Международная информационная Группа "Интерфакс" представляет X ежегодный Национальный рейтинг университетов по итогам 2018/2019 учебного года.

Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, второе место занял Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, третье - Московский физико-технический институт (МФТИ).

В топ-5 рейтинга также вошли НИУ "Высшая школа экономики" (четвертое место) и Санкт-Петербургский государственный университет (пятое место).

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет занял шестое место, Национальный исследовательский Томский государственный университет - седьмое, Национальный исследовательский Томский политехнический университет - восьмое, а девятое и десятое места разделили Университет ИТМО и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Российский университет дружбы народов занял 11-ю строчку рейтинга, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" оказался на 12-м месте, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина - на 13-м), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался в топе 14-м, Сибирский федеральный университет - 15-м.

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана занял 16-е место, Южный федеральный университет - 17-е, Российская академия народного хозяйства и госслужбы - 18-е, Дальневосточный федеральный университет - 19-е, а замыкает рейтинг на 20-м месте Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского.

Участники рейтинга

В 2019 году Национальный рейтинг университетов расширил состав участников: оценивалась работа 327 ведущих университетов России, что на 39 университетов больше, чем в прошлом году. Кроме того, заметно повысилась активность региональных университетов в коммуникациях с разработчиками рейтинга.

В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, 21 университет, участвующий в Проекте 5-100, а также семь негосударственных университетов.

По типам университетов проведена оценка 96 классических университетов, 100 технических и технологических университетов (к ним отнесены также транспортные и архитектурно-строительные), 19 экономико-социальных университетов, 24 аграрных университета, 20 медицинских университетов, 26 педагогических и 5 юридических университетов.

Острая борьба

"Продолжается активное соперничество между ведущими университетами страны, нацелившимися на создание и развитие научно-образовательных центров мирового уровня, на участие в расширенной программе академического превосходства", - отметил первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Алексей Горшков, комментируя результаты исследования.

"Группа университетов-участников Проекта 5-100 приобрела явные признаки глобальных университетов и намерена к 2020 году прийти с новыми достижениями в R&D и образовательных программах. Вместе с тем, мы прогнозируем в скором будущем острую борьбу между лидерами и качественно выросшими региональными университетами за ресурсы национальных проектов", - добавил Горшков.

Как оценивались университеты

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: бренд, образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); инновации и технологическое предпринимательство.

Оценка проводится по результатам обработки данных анкет, заполненных администрациями университетов, доступных публичных данных, размещаемых университетами на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства высшего образования и науки РФ, а также данных из информационно-аналитической системы СПАРК (www.spark-interfax.ru) и системы анализа медиасреды СКАН.

Кроме сводной и параметрических оценок деятельности отечественных университетов, в рейтинге-2019 построен ряд списков с оценками деятельности университетов по отдельным важным направлениям: работа с школами и молодежью, программы дополнительного образования и др.

Внесение нескольких методических усовершенствований, связанных с оценкой инновационной деятельности, позволили с новой стороны взглянуть на университеты медицинского, аграрного и юридического профилей.

Полная версия результатов и методика оценки Национального рейтинга университетов-2019 будут доступны на сайте "Интерфакс Образование" с 00:00 4 июня.

Международная информационная группа "Интерфакс" реализует проект Национальный рейтинг университетов с 2010 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в качестве драйверов роста экономики страны.