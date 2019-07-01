Путин 4 июля посетит Италию и встретится с папой римским

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию с официальным визитом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Президент РФ также посетит Ватикан для встречи с папой римским Франциском, добавили в пресс-службе.

"Запланированы его переговоры с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте", - говорится в сообщении. Планируется, что они обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Также предусмотрено совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.