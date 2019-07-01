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Вода ушла еще из трех населенных пунктов Иркутской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали подтопления на территории трех населенных пунктов, находящихся в зоне ЧС в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Остаются подтопленными в шести районах 55 населенных пунктов, из которых три населенных пункта освободились от воды; 3 тыс. 296 жилых домов, из которых освободились от воды 173 жилых дома; 3 тыс. 559 приусадебных участков, из которых освободились от воды 154 приусадебных участка и семь участков автомобильных дорог", - сказали в пресс-службе ведомства.

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Там отметили, что за 1 июля было эвакуировано 227 человек, оказана помощь 562 пострадавшим, проведена откачка воды из подтопленных помещений и уборка территорий, доставлено 2,5 тонны продуктов питания и 21,5 тонна бутилированной воды, на телефон горячей линии поступило 842 обращения.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Всего к утру понедельника было подтоплено 83 населенных пункта.

Число погибших из-за паводка достигло 12 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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