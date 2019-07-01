Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тела 12 погибших обнаружены в районе, охваченном паводком в Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Продолжаются поиски еще девяти, они числятся пропавшими без вести, среди них один ребенок", - сказал источник.

Ранее сообщалось об обнаружении тел семи человек.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Общее число пострадавших от наводнения превысило 750 человек. 153 человека госпитализированы, еще почти 600 человек получили амбулаторную медицинскую помощь на местах, среди них 37 детей.