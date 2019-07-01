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Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тела 12 погибших обнаружены в районе, охваченном паводком в Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Продолжаются поиски еще девяти, они числятся пропавшими без вести, среди них один ребенок", - сказал источник.

Ранее сообщалось об обнаружении тел семи человек.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Общее число пострадавших от наводнения превысило 750 человек. 153 человека госпитализированы, еще почти 600 человек получили амбулаторную медицинскую помощь на местах, среди них 37 детей.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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