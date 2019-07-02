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ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.

В понедельник, 1 июля, неизвестный напал на контрольно-пропускной пункт №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший ранил полицейского ножом и бросил гранату, после чего он был убит ответным огнем. Раненный полицейский умер по дороге в больницу.

Источник "Интерфакса" уточнил, что напавший подошел к КПП и бросил гранату под навес, хотя там не было людей. 32-летний полицейский получил ранение, попытавшись остановить нападавшего.

Чечня Исламское государство Ачхой-Мартановский район

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