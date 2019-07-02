Росавтодор разработает ГОСТ на обслуживание светофоров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в этом году начнет разрабатывать единый государственный стандарт (ГОСТ) по обслуживанию и ремонту светофоров, пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Этот ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров, виды работ, периодичность их проведения и другие аспекты техобслуживания. "Известия" уточняют, что ГОСТ на светофоры будет действовать на дорогах всех категорий.

В настоящее время правила содержания светофоров не прописаны, отмечает издание. При этом за последние годы их стало в три раза больше, поскольку с 2014 года переходы через многополосные трассы обязали оборудовать светофорами.

Кроме того, ведомство планирует разработать отдельный ГОСТ на обслуживание линий освещения на автотрассах.

В Росавтодоре рассчитывают, что введение этих стандартов позволит уменьшить количество мест концентрации ДТП и в целом сделает дорожное движение более безопасным.