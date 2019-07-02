Поиск

Природный пожар в Приамурье начали тушить взрывами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области сотрудники авиалесоохраны и десантники-пожарные с помощью взрывов пытаются ликвидировать природный пожар, сообщает региональный Минлесхоз.

По данным ведомства, в конце июня в 42 км от станции в Сковородинском районе из-за грозы загорелась сопка. С тех пор пламя прошло уже более сотни гектаров. Из-за того, что пожар возник в труднодоступной местности, было решено тушить его взрывами. Это метод в Приамурье не применяли с 80-х годов.

"Там отсутствуют подъездные пути, нет возможности доставить необходимую технику, поэтому принято решение выполнить прокладку минерализованных полос при помощи взрывчатых материалов", - говорится в сообщении Минлесхоза.

В район пожара доставили 69 человек, которые проложат противопожарные барьеры длиной примерно на три километра. Затем ведомство планирует устроить встречный отжиг (способ тушения природных пожаров, при котором встречный огонь сжигает горючие материалы на пути пожара - ИФ).

К взрывному методу тушения пожаров в Приамурье вернулись в начале июня этого года. Тогда при тушении лесного пожара возле станции Пурикан проложили более 20 километров минеральных полос.

Приамурье

Новости

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Росавтодор разработает ГОСТ на обслуживание светофоров

Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Разведка США узнала о невозможности изготовить в РФ больше 60 ракет "Авангард"

Разведка США узнала о невозможности изготовить в РФ больше 60 ракет "Авангард"

В Ингушетии произошла потасовка между охранником Евкурова и сотрудниками ГАИ

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР

Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Дело Baring Vostok

Юсупов задумался об иске из-за решения арбитров РСПП в пользу Калви

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');