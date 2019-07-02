Природный пожар в Приамурье начали тушить взрывами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области сотрудники авиалесоохраны и десантники-пожарные с помощью взрывов пытаются ликвидировать природный пожар, сообщает региональный Минлесхоз.

По данным ведомства, в конце июня в 42 км от станции в Сковородинском районе из-за грозы загорелась сопка. С тех пор пламя прошло уже более сотни гектаров. Из-за того, что пожар возник в труднодоступной местности, было решено тушить его взрывами. Это метод в Приамурье не применяли с 80-х годов.

"Там отсутствуют подъездные пути, нет возможности доставить необходимую технику, поэтому принято решение выполнить прокладку минерализованных полос при помощи взрывчатых материалов", - говорится в сообщении Минлесхоза.

В район пожара доставили 69 человек, которые проложат противопожарные барьеры длиной примерно на три километра. Затем ведомство планирует устроить встречный отжиг (способ тушения природных пожаров, при котором встречный огонь сжигает горючие материалы на пути пожара - ИФ).

К взрывному методу тушения пожаров в Приамурье вернулись в начале июня этого года. Тогда при тушении лесного пожара возле станции Пурикан проложили более 20 километров минеральных полос.