Минобороны РФ сообщило о втором за лето успешном испытании новой противоракеты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели на полигоне в Казахстане очередное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщили в департаменте информации Минобороны РФ во вторник.

Испытательный пуск на полигоне "Сары-Шаган" провели расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России.

В Минобороны заявили, что новая противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

4 июня ведомство уже сообщало об успешном испытательном пуске этой противоракеты. Кроме того, тогда Министерство обороны РФ на своем канале в YouTube показало кадры испытаний.

За последние несколько лет ведомство неоднократно сообщало об успешных пусках новой противоракеты. Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, после чего ракета может быть принята на вооружение.