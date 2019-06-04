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Российские военные обнародовали кадры испытаний новой ракеты ПРО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России на своем канале в YouTube показало кадры испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане. На видео запечатлен запуск противоракеты из шахтной установки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные провели успешный испытательный пуск на полигоне в Казахстане новой антиракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

"На полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в департаменте информации Минобороны.

По словам заместителя командира соединения ПРО Владимир Сергиенко, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Из видеоматериалов Минобороны РФ следует, что во всех случаях пуски противоракеты выполнялись на полигоне "Сары-Шаган" из шахтной установки. По мнению экспертов, именно шахтные пусковые установки находятся в составе комплекса А-135, обеспечивающего противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района.

Комплексы А-135 оснащены антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО специального назначения.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют.

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

Минобороны

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