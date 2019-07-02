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"Победа" не будет возобновлять полеты из Пулково в зимнем расписании

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не планирует возобновлять авиарейсы из петербургского аэропорта "Пулково", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании.

"В зимнем расписании международные рейсы из "Пулково" не запланированы",- сказал он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" закрыла международные рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" с 31 марта.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Победа Аэрофлот

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