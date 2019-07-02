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Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв торгов при госзакупках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил введение ответственности вплоть до уголовной за умышленные действия с целью срыва исполнения контрактов по госзакупкам при исполнении национальных проектов.

"По поводу манипулирования торгами. Эта проблема сохраняется. Надо подумать, каким образом преодолеть ее", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что необходимо принять меры "для того, чтобы срывы торгов, умышленные или демпингование на этих торгах опять же в целях срыва, не мешали нам нормальной организации всего процесса по заключению договоров и не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств, и, в конечном счете, просто не парализовали работу".

"Важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но, тем не менее, это уже вопрос правоохранительных органов и суда по поводу того, что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал целью заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс", - сказал Медведев.

Такие действия приводят к проведению повторных конкурсов и затягивают сроки реализации планов.

"Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или формулировать новые и административные, а может и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки", - сказал премьер.

Дмитрий Медведев

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