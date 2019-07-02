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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

Минобороны РФ ВМФ РФ

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