Поиск

Военные следователи начали проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Военные следователи начали выяснять обстоятельства гибели подводников на глубоководном аппарате в водах Североморска, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета (СК), поступившем во вторник в "Интерфакс".

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Очаг возгорания ликвидирован.

Аппарат был предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского флота России. В момент возникновения пожара производились батиметрические измерения - оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

СКР

Новости по теме

Новости

Путин отменил участие в форуме "Реки России" и встретится с Шойгу

Россия возобновила выплаты в бюджет Совета Европы

СКР завел уголовное дело об обстреле украинскими военными журналистов из России

Число стран, куда россияне могут попасть без виз, сократилось до 116

Число стран, куда россияне могут попасть без виз, сократилось до 116

"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за срыва поставок автокомпонентов

ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу

ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу

"Аэрофлот" в среду выполнит все запланированные рейсы в Чехию

Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках

Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках

14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

"Иркут" купит сорок американских двигателей для МС-21

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');