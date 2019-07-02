Военные следователи начали проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Военные следователи начали выяснять обстоятельства гибели подводников на глубоководном аппарате в водах Североморска, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета (СК), поступившем во вторник в "Интерфакс".

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Очаг возгорания ликвидирован.

Аппарат был предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского флота России. В момент возникновения пожара производились батиметрические измерения - оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования.