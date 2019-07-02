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Настоятелем храма в Ростове-на-Дону стал священник, устроивший пьяное ДТП

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Иерей Димитрий Кивилиди, который в пьяном виде в 2017 году устроил крупное ДТП в Ростове-на-Дону, назначен настоятелем храма в ростовской станице Мишкинская.

Указ о новой должности священника в храме Рождества Иоанна Предтечи подписал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Текст документа размещен на сайте епархии.

Прежде Кивилиди работал штатным священником в храме Казанской иконы Божией Матери Ростова-на-Дону.

Как сообщалось, в январе 2017 года два человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении сразу семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону. Виновником аварии признали священнослужителя Кивилиди, который управлял Mitsubishi. Экспертиза показала, что клирик был пьян.

Спустя несколько дней митрополит Меркурий запретил виновника ДТП в священнослужении. Кивилиди раскаялся, и в апреле того же года он был восстановлен в служении.

Ростов-на-Дону

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