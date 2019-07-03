Экс-главу киргизской диаспоры застрелили в Екатеринбурге

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге, сообщается на странице Дома народов Урала в фейсбуке.

"На Уралмаше (один из микрорайонов Екатеринбурга - ИФ) застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов - экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области и пресс-службе ГУ МВД случившееся пока не комментируют.

Убийство Каримова произошло во вторник. По словам очевидцев, рядом с телом экс-главы киргизской диаспоры нашли сумку с деньгами.