Крупные потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний, пишет в среду "Коммерсантъ".

"Совет рынка" (регулятор энергорынков) проанализировал причины стремительного роста цен на электроэнергию в январе-апреле на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией). Об этом регулятора попросил глава департамента энергетики "Роснефти" Василий Никонов, компания входит в палату потребителей "Совета рынка". Как следует из отчета регулятора, который есть у издания, в первой ценовой зоне, включающей европейскую часть РФ и Урал, в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно прошлого года, в феврале - на 9,2%, в марте - уже на 14%, в апреле - на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале - 8,2%, в марте - 10,2%, в апреле - 14%.

Продажи электроэнергии на РСВ - основной источник доходов генкомпаний наряду с платой за мощность. По оценке "ВТБ Капитала", в 2018 году до 56% выручки генкомпаний пришлось на продажу электроэнергии, 44% - на поставку мощности. Уровень цен на РСВ считается относительно стабильным: по данным "Администратора торговой системы" (АТС), в 2017 году цена на РСВ в первой ценовой зоне не изменилась, во второй ценовой зоне снизилась на 1%, в 2018 году энергоцены выросли на 4% и 3% соответственно. За счет продажи электроэнергии генкомпании возмещают переменные затраты (в первую очередь на закупку топлива), поэтому этот сегмент рынка в первой ценовой зоне, где доминирует газовая генерация, привязан к ценам на газ, во второй ценовой зоне - на уголь. С августа 2018 года регулируемые цены на газ выросли лишь на 3,4%. Максим Худалов из АКРА говорит, что на внутреннем рынке цены на уголь не растут, каменный уголь упал в цене на 6% относительно уровня прошлого года, на 4-6% выросли только цены на бурый и каменный уголь в Туве.

Факторы роста цен

В "Совете рынка" пришли к выводу, что основной причиной роста цен в высококонкурентной первой ценовой зоне стало повышение ценового предложения ТЭС в заявках генкомпаний. У ТЭС более дорогая выработка, чем у ГЭС и АЭС. Кроме того, на цену давило снижение дешевой выработки ГЭС - на 20,4% год к году, наиболее сильно упала выработка ГЭС Волжско-Камского каскада (30-40%) из-за маловодности. Также сократились объемы импорта и увеличился экспорт из первой ценовой зоны, что сказалось на цене, так как импортируемая электроэнергия, как правило, дешевле. По данным "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии), в первом квартале импорт снизился на 82,6%, до 0,336 млрд кВт.ч, экспорт вырос на 43%, до 4,83 млрд кВт.ч. Источник газеты на энергорынке объясняет рост экспорта высокими ценами в зоне Nord Pool (Северная Европа). "Это увеличило сальдо экспорта/импорта электроэнергии из РФ и загрузку российской генерации", - отмечает он.

Еще один фактор - завышение гарантирующими поставщиками (ключевые энергосбыты регионов) и иными крупными потребителями плановых объемов потребления по отношению к фактическим. Это приводит к снижению объема горячего резерва в энергосистеме, в результате - к повышению цен. В отдельные месяцы рост цен сдерживал вывод из ремонтов атомных энергоблоков на Балаковской, Курской и Белоярской АЭС (из-за отсутствия топливной составляющей атомные энергоблоки предлагают более низкие цены), а также завершение испытаний на новом энергоблоке Ростовской АЭС (в феврале выработка всех АЭС выросла на 8,9%). За счет ввода Балаклавской, Таврической ТЭС и ПГУ на Сакской ТЭЦ энергоцены в Севастополе снизились на 29%, в Крыму - на 21%.

Основными причинами роста цен в Сибири "Совет рынка" видит завышение объемов спроса, вывод в холодный резерв и ремонты эффективного оборудования в Кемеровской области (плюс 900 МВт мощности относительно прошлого года, минус 10% выработки ТЭС), а также рост ценовых заявок генкомпаний из-за повышения стоимости угля. При этом рост цен в восточных и центральных районах Сибири компенсировался высокой выработкой ГЭС Ангарского каскада.

В "Совете рынка", Минэнерго и ФАС не ответили газете, а опрошенные генкомпании и "Совет производителей энергии" не стали комментировать выводы исследования.

Источник издания в одной из генерирующих компаний называет повышение стоимости топлива основным фактором роста энергоцен. В Сибири, в частности, также выросли и тарифы на транспортировку топлива по железной дороге и автотранспортом, отмечает он. Еще один собеседник газеты полагает, что влияние также оказала теплая весна, снизившая потребление в первой ценовой зоне.

В "Системном операторе" (СО, диспетчер энергосистемы) также говорят о том, что значимые технологические факторы, которые могли бы существенно повлиять на изменение режима работы энергосистемы, в первом квартале отсутствовали. В ассоциации ГП и энергосбытовых компаний отрицают завышение потребителями плановых объемов потребления по отношению к фактическим.

Директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев соглашается, что влияние объективных факторов на цены было "ничтожным", а аномальный рост считает "в основном" обусловленным действиями участников энергорынка. "Мы не исключаем возможности ценового сговора поставщиков, аффилированных с ними сбытовых компаний и СО, поэтому считаем, что ситуация должна стать предметом серьезной проверки со стороны антимонопольной службы",- заявили газете в ассоциации. По оценке Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", рост цен на РСВ в январе-апреле принес генкомпаниям дополнительные 5,66% выручки, или 32,5 млрд рублей.