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Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях

Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия пытается усилить свое влияние в Африке и заработать миллиарды на продаже развивающимся странам этого региона ядерных технологий. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как пишет издание, за последние два года представители российской госкорпорации "Росатом" связались с десятками лидером африканских стран. В итоге они заключили сделки с властями Уганды, Руанды, ЮАР и других государств региона. Так, "Росатом" подписал соглашение с Нигерией о строительства там атомного реактора. В Египте корпорация уже возводит реактор стоимостью 29 млрд долларов. Представители "Росатома" также ведут активную работу по продвижению своего продукта в Замбии.

В типичный пакет, предлагаемый африканским странам, заинтересованным в ядерных технологиях, входят щедрые кредиты от России и долгосрочные контракты, пишет The Guardian. Так, Египту Россия ссудила 85% от стоимости строящегося атомного реактора. Кроме того, "Росатом" повышает квалификацию местных специалистов по ядерной физике и атомной энергии.

"Росатом" входит в число международных компаний, которые экспортируют технологии, связанные с использованием так называемой "легкой" воды в реакторах. Подобные технологии считаются одними из самых безопасных в мире, однако построенные на их основе АЭС генерируют слишком много энергии, развивающиеся страны в Африке просто не смогут использовать ее целиком, отмечает The Guardian.

Эксперт по атомной энергии в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Невин Шеперс считает, что с экономической точки зрения развивающимся странами было выгоднее бы использовать реакторы малой и средней мощности (модульные реакторы).

Росатом Африка Нигерия Замбия Египет

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