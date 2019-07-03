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Сахалинские рыбаки в начале лососевой путины оказались в юридическом коллапсе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сахалинские рыбопромышленные предприятия прибрежного лова в стартовавшую с 1 июля лососевую путину оказались потенциальными нарушителями из-за того, что сахалинский суд по иску пограничников уравнял бригадиров кунгасов с капитанами рыболовецких судов. Об этом сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов журналистам в среду.

"25 июня Сахалинский облсуд утвердил решение мирового суда по иску сахалинских пограничников в отношении одной из местных компаний о приравнивании бригадиров прибрежного лова маломерных судов (кунгасов и моторных лодок) к капитанам морских промысловых судов. Теперь у бригадира возникла обязанность подтверждать безопасность мореплавания маломерных судов свидетельством о безопасности", - пояснил он.

По его словам, в регионе на маломерных плавсредствах работают более 100 компаний, имеющих почти 3 тыс. таких плавсредств, доставляющих рыбу с мест прибрежного промысла на береговые перерабатывающие предприятия. Каждое предприятие должно потратить около 200 тыс. рублей на оформление документов о безопасности мореплавания, а также еще около 5 тыс. рублей - за каждую лодку, задействованную в прибрежном промысле.

Кроме того, по данным Козлова, "рыбаки попали в юридический коллапс", так как в морском спасательном отряде, уполномоченном выдавать такие документы о безопасности мореплавания, заявили, что маломерному флоту эти документы не нужны, и выдавать их они не в праве. Такие разрешения выдаются только капитанам и собственникам больших рыболовецких судов.

"Теперь представители компаний стоят у нас у дверей и спрашивают, что нам делать, так как боятся, что их будут штрафовать. Лососевая путина началась, и все стали потенциальными нарушителями, так как пойдут в море (маломерный флот - ИФ) без этого документа", - констатировал президент АРСО.

Он добавил, что в числе таких нарушителей окажется весь маломерный флот Дальнего Востока, коллеги из соседних регионов уже звонят в АРСО и просят разъяснений.

Ассоциация обратилась с данной проблемой в Росрыболовство и Минсельхоз РФ, где тоже удивились такому решению суда. Неожиданный для всех проблемный вопрос решили обсудить на следующей неделе в Санкт-Петербурге, где будет проходить международный рыбопромышленный форум.

"Мы надеемся, что эту ситуацию удастся все же разрешить, так как мы не можем останавливать промысел. Надеемся найти общий язык с контролирующими органами. Иначе это будет абсурд. Мы говорим о развитии рыболовства, береговых перерабатывающих мощностях, о снятии административных барьеров, и одновременно создаем механизмы, которые не дают нам работать", - сказал Козлов.

В состав АРСО входит 66 рыбопромышленных предприятий региона, на которые приходится 70% вылова водных биоресурсов региона и их переработки на береговых предприятиях.

Сахалин

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