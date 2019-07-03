ФСБ изъяла документы в правительстве Воронежской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Воронежской области провело выемку документов в департаменте труда и занятости Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Это не обыски. Была сделана выемка документов, которые сейчас исследуются", - сказал представитель ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, проверка может быть связана с работой замглавы департамента труда и занятости Елены Масловой в комиссии по миграции.

"Скорее всего, это связано с ее работой в комиссии по миграции", - сказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей.

При этом в ФСБ добавили, что уголовного дела по данному факту пока нет.

В свою очередь в правительстве Воронежской области выразили уверенность в том, что все мероприятия, связанные с данной проверкой, пройдут объективно.

"Правительство Воронежской области исходит из принципа презумпции невиновности любого гражданина РФ: обвиняемый или подозреваемый по уголовному делу не может считаться виновным, если обратное не установлено судом. Выражаем уверенность, что в этой ситуации все этапы - доследственная проверка, возможные расследование и судопроизводство - пройдут объективно, а решение суда, если дело дойдет до него, будет справедливым", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре облправительства.