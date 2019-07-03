Поиск

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Качеством оказания таких услуг в сфере ЖКХ, как отопление, водоснабжение, техническое обслуживание жилого фонда, недовольны 36% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По результатам исследования, половина опрошенных считает, что за последний год качество услуг по вывозу мусора не изменилось, а каждый пятый респондент (21%) полагает, что оно наоборот ухудшилось. О позитивных изменениях говорят 18% участников опроса.

При этом работа жилищно-коммунальных служб устраивает 60% жителей России. По данным социологов, этот показатель значительно вырос за последние годы - девять лет назад довольных было всего 39%.

Тем не менее, каждый третий россиянин (30%) имеет нарекания к работе компании, ответственной за содержание и эксплуатацию дома. Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Сахалинские рыбаки в начале лососевой путины оказались в юридическом коллапсе

Крупные потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Дерипаска потратил более $20 млн на спасение отставного агента ФБР в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');