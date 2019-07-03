Россия испытала беспилотный "псевдо-спутник" на солнечных батареях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) разработал и испытал демонстрационную модель беспилотника на солнечных батареях, сообщили в пресс-службе института.

По ее данным, сейчас уже завершен первый этап экспериментов с крупноразмерной моделью-демонстратором, изготовленной в масштабе 1:6. Тестирование проходило в аэродинамической трубе малых скоростей института.

В ЦАГИ подчеркнули, что идея высотного псевдо-спутника, способного находиться в воздухе в течение нескольких недель, особенно актуальна в наши дни.

Беспилотник оснастят пленочными элементами солнечных батарей, ночью же он сможет по 10-12 часов летать на резервных аккумуляторах. На таких аппаратах можно будет устанавливать ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратуру и метеорологическое оборудование.

Как сообщили в ЦАГИ, испытания показали, что выбранная схема беспилотника оказалась эффективной, были получены высокие значения аэродинамического качества.

В июле 2018 года декан факультета "Авиационная техника" МАИ Александр Ефремов сообщил "Интерфаксу" о первых летных испытаниях подобного беспилотника. По его словам, проект для компании "Иркут" - это БПЛА с солнечными батареями весом до 25 кг и размахом крыльев более 5 метров. Он уточнил, что демонстратор, который летает без солнечных батарей, уже изготовлен совместно с ЦАГИ.