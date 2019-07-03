Поиск

Россия испытала беспилотный "псевдо-спутник" на солнечных батареях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) разработал и испытал демонстрационную модель беспилотника на солнечных батареях, сообщили в пресс-службе института.

По ее данным, сейчас уже завершен первый этап экспериментов с крупноразмерной моделью-демонстратором, изготовленной в масштабе 1:6. Тестирование проходило в аэродинамической трубе малых скоростей института.

В ЦАГИ подчеркнули, что идея высотного псевдо-спутника, способного находиться в воздухе в течение нескольких недель, особенно актуальна в наши дни.

Беспилотник оснастят пленочными элементами солнечных батарей, ночью же он сможет по 10-12 часов летать на резервных аккумуляторах. На таких аппаратах можно будет устанавливать ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратуру и метеорологическое оборудование.

Как сообщили в ЦАГИ, испытания показали, что выбранная схема беспилотника оказалась эффективной, были получены высокие значения аэродинамического качества.

В июле 2018 года декан факультета "Авиационная техника" МАИ Александр Ефремов сообщил "Интерфаксу" о первых летных испытаниях подобного беспилотника. По его словам, проект для компании "Иркут" - это БПЛА с солнечными батареями весом до 25 кг и размахом крыльев более 5 метров. Он уточнил, что демонстратор, который летает без солнечных батарей, уже изготовлен совместно с ЦАГИ.

ЦАГИ

Новости

Систему "Платон" предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах

Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки

Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Сервис поиска отелей Kayak перестал показывать жилье в Крыму

Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');