Число зарегистрированных браков в Петербурге за год упало почти на 30%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге число зарегистрированных в 2019 году браков уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,5 тысяч, сообщил журналистам в среду председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Институт семьи надо укреплять, не все так хорошо у нас с этим. Сокращается количество браков, но это, к сожалению, общеевропейская философия. Есть и положительная тенденция - разводов также меньше", - сказал Ржаненков, уточнив, что их количество снизилось на 17,9% - до 6,9 тысяч случаев.

В городе живет 2,5 тысячи супружеских пар, которые в этом году отметят 50-летие, 60-летие и 70-летие совместной жизни в браке.

В Петербурге с начала года родилось 18,8 тыс детей. Многодетных семей в городе 43,5 тысячи, в них растут 139 тысяч детей.

Численность населения Петербурга достигла 5,38 миллиона человек, с 1 января она выросла на 2,4 тыс. жителей.