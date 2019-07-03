Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Сообщается, что число жалоб на сбои в работе всех трех сервисов резко выросло около 17:00. Судя по собранным DownDetector отчетам, у владельцев аккаунтов в Instagram возникают проблемы с загрузкой (85%) у Facebook возникли неполадки с сайтом (95% жалоб), в частности, не грузятся фотографии.

Пользователи WhatsApp не могут подключиться к серверу (92%). В комментариях сообщается о проблемах с загрузкой файлов, присланных через мессенджер.