Facebook и Instagram восстановили работу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Компания Facebook восстановила работу своих социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp после сбоя, начавшегося 3 июля, сообщается в твиттере корпорации.

"Сегодня многие пользователи столкнулись с проблемами при загрузке и отправке фото, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема полностью решена", - сообщили в компании, заверив, что сервисы Facebook должны уже быть доступны на 100% для всех.

В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook. Отчеты DownDetector показали, что у владельцев аккаунтов в Instagram возникали проблемы с загрузкой (85%) у Facebook возникли неполадки с сайтом (95% жалоб). В WhatsApp наблюдались сбои при подключении к серверу (92%).